في ظل الانفلات الأمني المتواصل في مناطق “نبع السلام”.. أهالي يعثرون على جثة شاب ملقاة في منزل مهجور بمدينة رأس العين

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر أهالي على جثة شاب داخل منزل مهجور في مدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة.

ووفقًا لمصادر فإن الجثة عُثر عليها كانت مغطاة بالتراب قبل أيام، في منزل عائلة نازحة قرب جامع التقوى في المدينة، بينما رجحت مصادر أخرى بأن القتل بقصد الثأر والخلافات الفصائلية.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 10 شباط، اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين فصيل “ملكشاه” من جهة، وفرقة “السلطان مراد” من جهة أُخرى في بلدة تل حلف الواقعة ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الحسكة الشمالي الغربي مما أدى إلى مقتل شقيق قيادي ضمن فرقة “السلطان مُراد” ووقوع نحو 5 جرحى من بينهم مدنيين، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن قوات تابعة للشرطة العسكرية أغلقت جميع المداخل والمخارج المؤدية للبلدة وذلك لمنع الطرفين من استقدام تعزيزات عسكرية من مدينة رأس العين وتوسع حدة الإشتباكات.

المرصد السوري كان قد نشر في 6 من فبراير/شباط الجاري، بأن عنصر من فرقة المعتصم الموالية لتركيا قُتل إثر اشتباكات مسلحة ما بين مجموعة عناصر من فرقة الحمزة مع آخرين من فرقة المعتصم، وذلك بسبب خلافات على أحقيقة المسروقات ومنازل الأهالي في مدينة رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الحسكة.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن أحد قيادة فرقة الحمزة وهو من أبناء محافظة دير الزور استولى على نحو 20 منزل في المدينة، حيث طالبه عناصر فرقة المعتصم ببعض المنازل، لتدور على إثرها تلك الاشتباكات.

ويأتي ذلك، في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق ممتلكات المواطنين، وازدياد نفوذ تلك الفصائل المدعومة من تركيا وتسلطها على السكان المحليين.