في ظل الانفلات الأمني ضمن مناطق “قسد”.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لقوى الأمن الداخلي في ريف الرقة

انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عسكرية لقوى الأمن الداخلي التابع لـ”قسد”، على مفرق مزرعة كبش شمال غربي الرقة، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح خفيفة.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 5 يناير/كانون الثاني، هجوماً نفذه مسلحون على سيارة عسكرية تقل 5 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، من بينهم إعلامي أصيب بعدة طلقات نارية في صدره، وذلك على طريق الأبيض في ناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي، قبل أن تتمكن قوات سوريا الديمقراطية من اعتقال 18 شخصاً من المهاجمين، دون معرفة تبعيتهم .

وفي الـ 4 من يناير/تشرين الثاني، أشار المرصد السوري إلى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة عسكرية، بالقرب من الحديقة البيضا غرب مركز مدينة الرقة الخاضعة لنفوذ “قسد”، ما أدى إلى إصابة شخصين أحدهما يعمل في مكتب عقاري بالمدينة، يأتي ذلك في ظل الفلتان الأمني المستشري ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.