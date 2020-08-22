في ظل الانفلات الأمني ضمن مناطق “نبع السلام”.. انفجار جديد في بلدة “سلوك” شمالي الرقة

في ظل الانفلات الأمني ضمن مناطق “نبع السلام”.. انفجار جديد في بلدة “سلوك” شمالي الرقة

هزّ انفجار متوسط الشدة بلدة “سلوك” الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في القطاع الشمالي لمحافظة الرقة، تبين أنه ناجم عن انفجار دراجة نارية ملغمة، مركونة قرب مقبرة البلدة، وسط أنباء عن عدد من الجرحى.

كما وثق المرصد السوري، استشهاد سيدة متأثرة بجراح أُصيبت بها قبل أيام جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة “سلوك” شمال الرقة.

ورصد المرصد السوري في 20 أغسطس، انفجار سيارة مفخخة في سوق ضمن بلدة سلوك، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي، ما أدى لسقوط جرحى بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة.