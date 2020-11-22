في ظل الانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ “قسد”.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة يملكها رئيس مجلس محلي بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة بسيارة شحن يملكها رئيس المجلس المدني في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى احتراق السيارة دون وقوع خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، اليوم، إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، على شخص في بلدة الشحيل الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية شرقي دير الزور، ما أدى لمقتله، حيث تمت عملية إطلاق الرصاص أمام عائلة القتيل والذي كان قد قدم إلى الشحيل عبر نهر الفرات.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس الأول، مقتل 5 عناصر ضمن قوات سوريا الديمقراطية، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارتين عسكريتين تابعتين لقسد في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.