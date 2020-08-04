في ظل الانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. مجهولون يغتالون شابا في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق مسلحون مجهولون النار على شاب على أطراف قرية الحوايج في ريف دير الزور، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وكانت قوات سورية الديمقراطية، انتشرت في القرية ومحيطها، بعد ساعات من الاحتجاجات والمظاهرات التي ترافقت مع قطع طرقات وإشعال الإطارات المطاطية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 554 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 189 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 361 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.