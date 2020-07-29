في ظل الانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. مجهولون يحاولون اغتيال قيادي في استخباراتها شرق محافظة حلب

أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة عسكرية تقل قياديا في استخبارات قوات سوريا الديمقراطية، بالقرب من مفرق ناحية “حية” شرق مدينة منبج، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وكانت عناصر مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية اعتقلت قبل أيام، مجموعة أشخاص أحدهم مسؤولا في استخبارات “قسد” وآخر من جنسية إيرانية كان قد انخرط في صفوف “قسد” أثناء معارك عين العرب “كوباني” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، والشخص الثالث مدني من محافظة الرقة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الأشخاص الثلاثة امتهنوا عمليات السطو المسلح وتهريب السيارات من مناطق نفوذ “قسد” إلى مناطق “درع الفرات”.

كما اتهم العناصر الثلاثة بارتكابهم جريمة قتل جرت منذ عام، بحق عنصرين من “قسد”، على طريق منبج -الرقة، وإلقائهما في بئر وحرق السيارة التي كانا يستقلانها، بعد سرقة مبلغ كبير يقدر بمليوني دولار أمريكي.