في ظل الانفلات الأمني في مناطق نفوذ “تحرير الشام”.. مجهولون يحاولون اختطاف مواطن قرب الحدود مع لواء إسكندرون

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: حاول مسلحون مجهولون اختطاف مواطن من أمام محل تجاري في مدينة حارم بريف إدلب قرب الحدود مع لواء إسكندرون، في حين تمكن من مقاومتهم واشتب معهم بالأسلحة الفردية، ولاذوا بالفرار بعد رمي قنبلة هجومية، ما أسفر عن أضرار مادية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، اليوم، عثور أهالي على جثة شاب مقتولاً جراء إصابته بطلق ناري في الرأس، حيث ألقيت جثته بين دير حسان وقاح بريف إدلب الشمالي، وجرى نقلها إلى مشفى باب الهوى.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى العثور على جثة شاب مجهولة الهوية، مقتول في ظروف غامضة، على طريق كفريا-معرة مصرين بريف إدلب، ووفقاً لمصادر طبية فإن زمن الوفاة قدر بنحو 10 أيام، حيث كانت متفسخة.