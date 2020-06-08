في ظل الانفلات الأمني في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام.. انفجار عبوة ناسفة بصيب شخصا بجروح خطيرة

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب شخص بجروح خطيرة، مساء اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة في محيط بلدة سرمين على طريق بنش شرق مدينة إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 1 حزيران/يونيو، هجوما بالاسلحة الرشاشة من قبل مسلحين مجهولين، استهدف آلية عسكرية تابعة لأحد الفصائل قرب بلدة بسنقول في ريف إدلب الغربي على طريق اللاذقية – حلب الدولي، وأدى الاستهداف إلى مقتل اثنين وإصابة طفل كان يستقل الآلية.