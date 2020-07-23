في ظل الانفلات الأمني وانتشار السلاح في مناطق الفصائل الموالية لتركيا.. اشتباكات مسلحة بين عائلتين شمال حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عائلتين في منطقة أخترين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شرق حلب.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات جرت في قرية الباروزة بين عائلة كردية من قرية ثلثانة، وعائلة من عشيرة البوبطوش، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يأتي ذلك في ظل الانفلات الأمني وانتشار السلاح بين المواطنين في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 21 تموز/يوليو، عراكا مسلحا اندلع بين عائلتين في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات العنيفة أسفرت عن مقتل شخصين ووقوع عدد من الجرحى في صفوف العوائل المتناحرة فيما بينها.