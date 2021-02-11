في ظل الانفلات الأمني ونشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مجهولون يغتالون عنصرًا في “قسد” بريف دير الزوز

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص، اليوم، عنصرًا في قوات سوريا الديمقراطية، على طريق حقل الجفرة بريف دير الزور الشرقي.

ويأتي ذلك، في إطار الانفلات الأمني المتواصل ضمن مناطق نفوذ “قسد” التي تشهد نشاطًا لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 673 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 241 مدنياً، من بينهم 17 طفل و 12 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 426 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.