في ظل التصعيد التركي على مناطق شمال شرق سورية.. قواتها تقصف تل تمر وتدمر منازل المدنيين في ريف الحسكة

في ظل التصعيد التركي على مناطق شمال شرق سورية.. قواتها تقصف تل تمر وتدمر منازل المدنيين في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفًا عنيفًا نفذته القوات التركية على ريف تل تمر شمال الحسكة، وتسبب القصف بتدمير عدد من منازل المدنيين في قرى الدردارة وتل جمعة وحمرا، وتسبب القصف بتدمير أكثر من 3 منازل.

ورصد المرصد السوري قذائف سقطت على قرية تل شنان الآشورية في ريف تل تمر التابعة إداريًا لمحافظة الحسكة، مصدرها القوات التركية.

ويأتي ذلك، في إطار التصعيد التركي على مناطق شمال شرق سورية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 7 أكتوبر، قصفًا طال قُرى وبلدات ريف تل تمر بريف الحسكة كقرية تل شنان الآشورية، والدردارة، ما تسبب بنزوح عشرات العوائل من المنطقة نتيجة تصاعد حدة القصف.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى مقتا عنصر من الفصائل الموالية لتركيا برصاص عناصر “قسد” على محور قرية الشركراك شمال محافظة الرقة.

على صعيد متصل، جددت الفصائل الموالية لتركيا قصفها بالمدفعية على قريتي الدردارة وتل شنان في ريف تل تمر التابعة إداريًا لمحافظة الحسكة.