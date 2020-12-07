في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة.. القوات الروسية تطالب “قسد” بتسليم الدوائر الحكومية في عين عيسى للنظام

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مصادر موثوقة، بأن القوات الروسية اجتمعت بقياديين من قوات سوريا الديمقراطية على خلفية التصعيد الأخير الذي شهدته منطقة عين عيسى شمالي الرقة، من قصف صاروخي مكثف يطال المنطقة بشكل يومي من قِبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالإضافة للإشتباكات الشبه يومية على محاور القتال في المنطقة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن ضباط روس طلبوا من قياديي قوات سوريا الديمقراطية تسليم الدوائر الحكومية في عين عيسى للنظام السوري، إلا أن طلب الروس قوبل بالرفض من قياديي “قسد”.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن طيران حربي ومروحي حلق في أجواء ناحية عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشمالي، وسط حركة نزوح جديدة لمدنيين من المنطقة نحو مناطق أخرى، وذلك تخوفاً من عملية عسكرية قد تشنها القوات التركية والفصائل الموالية لها على عين عيسى، لاسيما في ظل التصعيد العسكري الكبير على المنطقة من قصف مكثف بشكل يومي واستهدافات وعمليات تسلل.

ورصد المرصد السوري في 28 الشهر الفائت، وصول قوات روسية إلى المناطق التي تعرضت لقصف صاروخي تركي في بلدة عين عيسى، الواقعة بريف الرقة الشمالي والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتزامناً ذلك مع نزوح لأهالي المنطقة في ظل التصعيد الكبير الذي تمارسه القوات التركية والفصائل الموالية لها في الآونة الأخيرة، دون أي ردة فعل من قبل الروس.