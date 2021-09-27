في ظل التصعيد الذي تشهده منطقة “بوتين – أردوغان”.. جرحى مدنيون بقصف لقوات النظام على ريفي إدلب الجنوبي وحلب الغربي

وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة عدة مدنيين بينهم طفل بقصف صاروخي نفذته قوات النظام على قريتي مجدليا وسان بريف إدلب الجنوبي، تزامنًا مع قصف صاروخي نفذته قوات النظام البرية، استهدف قرية كفرنوران بريف حلب الغربي، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين، يأتي ذلك في ظل التصعيد الذي تشهده منطقة “بوتين – أردوغان”

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة “خفض التصعيد”، قبل قليل، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في الزيارة بسهل الغاب، شمال غربي حماة، كما قصفت محيط كفرنوران بريف حلب الغربي، حيث تشهد محاور كفرنوران والفوج 46 منذ ساعات الصباح الأولى، استهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، في حين قصفت المدفعية التركية المتمركزة في معسكر المسطومة، مواقع لقوات النظام في محور داديخ بريف إدلب الشرقي.