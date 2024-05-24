في ظل التصعيد المتواصل.. اشتعال النيران في المحاصيل الزراعية بريف تل تمر على خطوط التماس مع منطقة “نبع السلام”

في ظل التصعيد المتواصل.. اشتعال النيران في المحاصيل الزراعية بريف تل تمر على خطوط التماس مع منطقة “نبع السلام”

محافظة الحسكة: اشتعلت النيران في كل من قريتي كرابيت والعريشة بريف تل تمر الغربي بريف الحسكة، ضمن مناطق سيطرة مجلس تل تمر العسكري، ما أدى إلى تلف عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية، ووفقاً للمعلومات فإن الفصائل الموالية لتركيا ضمن منطقة “نبع السلام”، تعمد على إشعال النيران على خطوط التماس في ظل الاستهدافات المتبادلة بين الطرفين، وسط معلومات عن محاولة فرق الإطفاء في بلدة تل تمر إخماد الحرائق.

وتتعمد تركيا وفصائلها ضمن منطقتي “درع الفرات” و ”نبع السلام” في الآونة الأخيرة، محاربة السكان بلقمة عيشهم عبر حرق المحاصيل الزراعية ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بعد استهدافها للبنى التحتية في المنطقة في وقت سابق، لحرمان الأهالي وخلق أزمات جديدة.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى اندلاع النيران في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون ضمن مناطق نفوذ قوات مجلس منبج العسكري، نتيجة القصف المدفعي التركي استهدف خلال الساعات الفائتة قرى جبلة الحمرا وجب مخزوم وميل ويران” في ريف منبج شرقي حلب.

ووفقاً للمعلومات، فإن المساحات المتضررة تقدر بـ 150 هكيتار و1500 شجرة زيتون، فيما توجهت فرق الإطفاء إلى الموقع لإخماد النيران، دون التمكن من السيطرة عليها.