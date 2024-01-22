في ظل التصعيد المستمر.. إصابة مواطنين اثنين في قصف مدفعي للنظام على قرية في منطقة جبل الزاوية

في ظل التصعيد المستمر.. إصابة مواطنين اثنين في قصف مدفعي للنظام على قرية في منطقة جبل الزاوية

أصيب مواطنان بجراح متفاوتة، في قصف مدفعي من قبل القوات النظام على قرية سرجة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتواصل قوات النظام تصعيدها على مناطق الآهلة بالمدنيين، حيث رصد المرصد السوري قبل قليل إصابة 4 مواطنين بينهم طفلين بجراح بقصف صاروخي لقوات النظام على بلدة أريحا بريف إدلب

وبذلك، يرتفع إلى 30 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 30 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 7 من العسكريين و 36 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 7 من المدنيين بينهم طفلين

– 21 من قوات النظام بينهم ضابط

– 2 من “هيئة تحرير الشام”