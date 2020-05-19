في ظل التوتر المتصاعد بالمنطقة.. قوات النظام تداهم منزلا في ريف درعا وتعتقل مواطنا وزوجته وابنهما 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت قوات النظام منزلا في بلدة غباغب في ريف درعا، صباح اليوم، واعتقلت مواطنا وزوجته وابنهما.

يذكر بأن رب الأسرة من المنشقين الذين تمت تسوية أوضاعهم بعد سيطرة قوات النظام على مناطق الجنوب السوري بموجب إتفاق التسوية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 16 أيار/مايو، تحركات لقوات النظام على محور اليادودة – المزيريب بريف درعا الغربي، الأمر الذي قابله استنفار لمقاتلي الفصائل سابقاً، تخوفا من شن عملية عسكرية مرتقبة بالمنطقة، على صعيد متصل سقطت قذيفة هاون أطلقتها قوات النظام، في محاولة لاستهداف تركس لمقاتلي الفصائل بمحيط اليادودة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري علم في 15 أيار/مايو، أن اجتماعا عقد منذ 3 أيام يضم ممثلين عن اللجان المركزية في حوران، مع الجانب الروسي، برأسة قائد القوات الروسية في الجنوب.

واستعراض الجانبان خلاله كافة الملفات والمشاكل العالقة منذ إجراء التسويات في الجنوب السوري، وركز الاجتماع على الحشود العسكرية لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في ريف درعا.