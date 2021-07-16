في ظل الحصار المفروض لليوم الحادي والعشرين على التوالي.. الهلال الأحمر السوري يدخل قافلة مساعدات إنسانية إلى درعا البلد

محافظة درعا: في ظل الحصار المفروض على أحياء درعا البلد لليوم الحادي والعشرين على التوالي من قِبل قوات النظام والأجهزة التابعة لها، بهدف الضغط على أهالي وسكان المدينة الرافضين للمطالبات الروسية بإجراء تسويات جديدة لعشرات الأشخاص وسحب سلاحهم الفردي، ونقل تسويات قيادات سابقة في الفصائل إلى منطقة الدريج، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول قافلة مساعدات إنسانية تابعة للهلال الأحمر السوري إلى أحياء درعا البلد التي مازالت تشهد حصارًا من قِبل قوات النظام والأجهزة الأمنية إلى يومنا هذا.