في ظل الحملة الأمنية لقسد.. مسلحان يقتلان أحد عناصرها في بلدة ذيبان شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عمد مسلحان مجهولان إلى اغتيال عنصر في “قسد” كان سابقاً ضمن صفوف قوات “الأسايش”، وذلك من خلال إطلاق النار عليه في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، الجدير بالذكر أن ذيبان تشهد حملة أمنية كبيرة لقسد منذ أيام، جرى اعتقال العشرات على إثرها.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات سوريا الديمقراطية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى بلدتي الطيانة وذيبان بريف دير الزور الشرقي، حيث قامت بتعزيز نقاطها التي وضعتها مساء أمس الأول، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن قسد أفرجت عن قسم من الذين اعتقلتهم خلال الساعات الفائتة، بينما أبقت على قسم آخر بتهمة “خلايا مسلحة للنظام السوري”.