في ظل الرفض الشعبي للانتخابات الرئاسية.. مجهولون يهاجمون 3 نقاط تتمركز فيها قوات النظام في ريف درعا 

محافظة درعا: دوى انفجاران في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، تزامنًا مع سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، ووفقًا لنشطاء المرصد فإن مسلحين مجهولين هاجموا مقر الفرقة الحزبية ومخفر الشرطة في المدينة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، استهدف مسلحون مجهولون عناصر قوات النظام المتمركزة في حاجز بناية الساحر على الطريق الشيخ مسكين-نوى في ريف درعا.

ويأتي ذلك في ظل الرفض الشعبي للانتخابات الرئاسية في سورية.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1068 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 741، وهم:207 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و21 طفل، إضافة إلى 344 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 133 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.