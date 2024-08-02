في ظل الظروف القاسية.. روسيا توزع مساعدات إنسانية لكسب الحاضنة الشعبية في اللاذقية ودرعا

وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية على الأهالي في قرية عالقين في ريف درعا الشمالي، وتضمنت المساعدات 150 سلة غذائية وزعت على العائلات في القرية سعياً من الجانب الروسي لاستمالة المدنيين وكسب حاضنة شعبية في درعا، كما وزع المركز أيضاً 150 سلة غذائية أخرى على الأهالي في ضاحية تشرين بمدينة اللاذقية، ويأتي ذلك في إطار التنافس الروسي الإيراني على كسب الحاضنة الشعبية في مناطق سيطرة قوات النظام من خلال تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية.

وفي 14 شباط الفائت، وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية على الأهالي في قرية مظلوم ضمن مناطق سيطرة قوات النظام في ريف دير الزور الشرقي، حيث وزع المركز 200 سلة غذائية تضمنت مواد سكر وأرز وشاي وطحين، بالإضافة لتقديم العلاج الطبي.