في ظل الظروف المعيشية والضغوطات النفسية.. شبان وأطفال يقدمون على الانتحار في سورية

على وقع تردي الأوضاع المعيشية في الشمال السوري واستمرار حالة الحرب الدامية تتزايد نسبة الانتحار بين أوساط المدنيين لاسيما الشبان في مقتبل أعمارهم لهروبهم من الواقع المعاش.

وتزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة الإنتحار بطرق مختلفة من بينها الشنق وإطلاق النار وتناول المواد السامة وغيرها، نتيجة تراكم الضغوط النفسية، التي سببها الفقر والتشرد وانعدام فرص العمل وعدم وجود مصادر دخل لسد الاحتياجات، وفي سياق ذلك، أقدم شاب نازح في منطقة ريف حلب الشرقي على الانتحار بتاريخ 6 آب/ أغسطس الجاري وذلك بعد معاناته من الفقر وعدم قدرته على تأمين الطعام لعائلته.

وعلقت منظمة “أكتد” الدولية عملها في مخيم”واشوكاني” في ريف الحسكة، وذلك على خلفية قيام شاب بمحاولة الانتحار مستخدماً مواد حارقة أمام مقر المنظمة بتاريخ 11 آب/ أغسطس الجاري، ويعود سبب محاولته الانتحار لقيام المنظمة بإيقاف صلاحية بطاقة الحصول على مساعدات إنسانية لنحو 60 عائلة من بينها بطاقته.

وفي وقت سابق أقدم طفل على الانتحار شنقاً بتاريخ 27 تموز/يوليو 2021، داخل منزله الواقع في مخيم”مشهد روحين” في ريف إدلب الشمالي، والذي يضم عائلات نازحة من منطقة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

وسبق ذلك أيضاً بتاريخ 25 تموز/ يوليو 2021 إقدام شاب يقيم في مخيم”الكرامة” في ريف إدلب الشمالي على الانتحار دون معرفة تفاصيل وأسباب انتحاره، وهو مهجر من بلدة التريمسة في ريف حماة الشمالي الغربي، وتزامن ذلك مع إقدام شاب آخر يبلغ من العمر”25 عاماً” على الانتحار شنقاً في ريف مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وتعد ظاهرة الانتحار من الظواهر التي خلفتها الحرب الدائرة في سوريا منذ عشرة سنوات، وهي من أخطر الظواهر السلبية التي انتشرت بين المدنيين ولعبت العديد من العوامل والأسباب في تناميها وازدياد نسبة الانتحار من بينها غياب دور المنظمات المعنية وتردي الأوضاع المادية وعدم توفر فرص للعمل.