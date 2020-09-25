في ظل الفلتان الأمني المتواصل فيها.. عملية اغتيال جديدة تشهدها محافظة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة في محافظة درعا، حيث قام مجهولون بإطلاق الرصاص على شخص في منطقة الشياح جنوب شرق درعا البلد بمدينة درعا، ما أدى لمقتله على الفور.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 682 ، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 451 ، وهم: 124 مدنيا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 209 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و79 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”