في ظل الفلتان الأمني المسيطر على مناطق نفوذ “قسد”.. مجهولون يغتالون “كومين” شرقي دير الزور

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل “كومين” لدى قوات سوريا الديمقراطية جراء قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار عليه أثناء تواجده في سوق لبيع المواشي بقرية “جمة” الواقعة في القسم الشرقي لمحافظة دير الزور، يأتي ذلك رغم الحملات الأمنية التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في مناطق ريف دير الزور الشرقي في الآونة، لايزال الفلتان الأمني متواصلاً وبشكل شبه يومي من خلال عمليات اغتيال وتفجيرات تستهدف مدنيين ومقاتلين

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 562 شخصا.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 193 مدنيا، من بينهم 15 طفل و9 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 365 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.