في ظل الفوضى الأمنية وغياب المحاسبة.. مجموعة مسلحة تُعلن نيتها “القصاص” بحق متورطين في دماء السوريين بعد الإفراج عنهم من قبل الأجهزة الأمنية في تلكلخ

في ظل الفوضى الأمنية وغياب المحاسبة.. مجموعة مسلحة تُعلن نيتها “القصاص” بحق متورطين في دماء السوريين بعد الإفراج عنهم من قبل الأجهزة الأمنية في تلكلخ

محافظة حمص: أعلن مسلحون يُطلقون على أنفسهم اسم “كتيبة قناصي تلكلخ” نيتهم تنفيذ ما وصفوه بـ”القصاص” بحق أشخاص متورطين في جرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد.

وفي التفاصيل، ظهر المسلحون في تسجيل مصور، تداوله ناشطون، تحدث فيه أحدهم باسم المجموعة قائلاً إن الكتيبة سلمت في وقت سابق أفراداً متهمين بالتورط في سفك دماء السوريين، إلى قوى الأمن في مدينة تلكلخ، إلا أن الأخيرة أفرجت عنهم دون محاسبة.

وأشار المتحدث إلى اسم رؤوف موسى، المعروف بلقب “رؤوف طرق”، كأحد أبرز الذين أُفرج عنهم، رغم اتهامات متكررة له بالتورط في جرائم وانتهاكات، أثناء عمله ضمن مجموعة سهيل الحسن في النظام البائد وسط غياب أي توضيح.

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الفوضى الأمنية التي تعيشها مدينة حمص، في ظل غياب العدالة الانتقالية، ما يدفع ببعض المجموعات المحلية نحو انتهاج أساليب “عدالة انتقامية” خارج نطاق القانون.

بدوره يدين المرصد السوري لحقوق الإنسان، أي تواطؤ أو إفلات من العقاب ممن ارتكبوا الانتهاكات بحق المدنيين السوريين، ويُحذر في الوقت نفسه من خطورة اعتماد العدالة الانتقامية في ظل الانفلات الأمني.

ويؤكد المرصد أن محاسبة المتورطين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يجب أن تتم عبر مسارات قانونية عادلة وشفافة، بعيداً عن الفوضى والانفلات القائم في مناطق متعددة من الجغرافيا السورية.