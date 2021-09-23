في ظل الفوضى التي تشهدها منطقة “غصن الزيتون”.. انفجار عبوة ناسفة ضمن مدينة عفرين

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة “غصن الزيتون”، انفجار عبوة ناسفة بسيارة في حي الأشرفية، ضمن مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين فصيلي “جيش النخبة” من جهة، و”صقور الشمال” من جهة أُخرى، في قرية عبودان التابعة لناحية بلبل بريف عفرين شمال غرب حلب، على خلفيّة رفض عناصر فصيل “صقور الشمال” التوقف على حاجز تابع لفصيل “جيش النخبة”، وامتدت الاشتباكات العنيفة إلى قرية شيخورزة المجاورة لقرية عبودان، واستخدم الطرفان الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، ما أسفر عن إصابة أربعة عناصر من فصيل “صقور الشمال” وإصابة عدد آخر من مسلحي جيش النخبة، وسط استقدام كلا الطرفين لتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه ناحية بلبل.

وفي السياق ذاته، أقدم عناصر من فصيل “جيش النخبة” بإطلاق النار على نازحين في قرية شيخورزة بسبب رفضهم إخلاء منازل يسكنوها، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة، يأتي ذلك بعد طلب فصيل “جيش النخبة” من النازحين إخلاء المنازل بحجة تسليمها إلى أصحابها.

وشهدت ناحية بلبل صباح اليوم توترًا عسكري بين عشيرة الموالي و الجبهة الوطنية للتحرير “جسل” على خلفية إقامة عشيرة الموالي خيمة عزاء لاحد أبناء العشيرة من المؤيدين للنظام والمتواجدين في مدينة حماة، حيث أزالت “الجبهة الوطنية للتحرير” خيمة العزاء وسط استمرار التوتر في ناحية بلبل.