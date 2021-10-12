في ظل الفوضى المتصاعدة ضمن مناطق نفوذ الأتراك وفصائل “الجيش الوطني”.. انفجار يستهدف سيارة مسؤول في منظمة إغاثية شرقي حلب

محافظة حلب: انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم كانت مركونة بسيارة تعود لمسؤول في “فريق ملهم التطوعي” العامل في مجال الاغاثة ضمن مناطق سيطرة الفصائل في إدلب وحلب، حيث انفجرت العبوة في مدينة الباب شرقي حلب، دون تسجيل سقوط خسائر بشرية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد وثّق يوم أمس، مقتل رجل وامرأة وطفل، إضافة إلى إصابة 5 مواطنين نتيجة انفجار يرجح أنه نتيجة ذخائر، في مقر قيادي في السلطان مراد في قرية الدابس بريف مدينة جرابلس على الحدود السورية-التركية، ووفقًا لمصادر المرصد فإن القيادي يأوي هؤلاء المواطنين بقصد تهريبهم إلى تركيا.