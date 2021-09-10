في ظل الفوضى المصحوبة بالفلتان الأمني ضمن مناطق قسد.. مقتل سيدة بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل سيدة متأثرة بجراحها جراء قيام مجهولون بإلقاء قنبلة يدوية على منزلها الكائن في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 795 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 285 مدنياً، من بينهم 18 طفل و15 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 506 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.