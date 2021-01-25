في ظل الفوضى انتشار السلاح.. مقتل مواطن باشتباكات عشائرية في مدينة الحسكة 

قُتل مواطن من عشيرة الشرابين، اليوم، نتيجة مشاجرة عشائرية تطورت لسحب الأسلحة، بين عشيرة البومسلم وعائلة من الأغوات في حي غويران بالحسكة.

كما أصيب مواطن بجروح بليغة نتيجة تلك الاشتباكات، تم نقله إلى مشافي المدينة، دون معرفة الأسباب.

ويأتي ذلك، في ظل الفوضى و الانفلات الأمني وانتشار السلاح في مناطق نفوذ “قسد”.

وكان المرصد السوري قد رصد، في منتصف ديسمبر/كانون الأول، عثور قوى “الأمن الداخلي” التابع لـ”قسد”، على جثة أحد عناصرها مقتول داخل منزله في منطقة شنينة شمالي الرقة، كما تعرضت زوجته للضرب المبرح.

ووفقاً للرويات فإن مسلحين قتلوا العنصر وضربوا زوجته نتيجة ثأر بين عشيرتين في المنطقة.