في ظل الفوضى بمناطق عفرين.. جريح مدني في خلاف على أحقية منزل تطور لاشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب شاب مدني من أهالي قرية ميدانكي بريف عفرين، اليوم، نتيجة الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الفصائل الموالية لتركيا، إثر خلاف على أحقية منزل لأهالي القرية تطور إلى اشتباكات مسلحة، في حين تدخل عناصر الفصائل ووجهاء المنطقة لحل الخلاف بين فصيلي قوات “النخبة ” و”رجال الحرب”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، أمس، مقتل عنصر من حركة “نور الدين الزنكي” الموالية لتركيا، جراء الاشتباكات التي وقعت، في 12 ديسمبر/كانون الأول، بين مسلحين من أبناء ريف دمشق مدعومين بعناصر من حركة “أحرار الشام”، ومسلحين من حركة “نور الدين الزنكي” في ناحية ناحية جنديرس بريف عفرين، والتي أفضت بسقوط قتيل من أبناء الغوطة الشرقية ينتمي لحركة “أحرار الشام” الإسلامية، بالإضافة لسقوط جرحى آخرين بينهم مدنيين وعسكريين.