في ظل الفوضى بمناطق “قسد”.. انفجار عبوة ناسفة في منزل أحد وجهاء العشائر بريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من منزل أحد وجهاء الدليم، في قرية أبو النيتل بريف دير الزور، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل إصابات.

ويأتي ذلك، في ظل الفوضى والانفلات الأمني وانتشار خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 3 فبراير/شباط، مسلحان يستقلان دراجة نارية على استهدافا عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية بعدة طلقات نارية، بقرية الحوايج شرقي دير الزور، مما أدى إلى إلى مقتله على الفور.