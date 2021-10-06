في ظل الفوضى ضمن مناطق النظام.. جرحى مدنيون بإنفجار قنبلة يدوية وسط جموع من الأهالي في مدينة دمشق

محافظة دمشق : يتواصل مسلسل الانفلات الأمني المصحوب بالفوضى في عموم الأراضي السورية، وفي سياق ذلك، أقدم شخص على إلقاء قنبلة يدوية كانت بحوزته في حي الدحاديل بدمشق، إثر خلافات شخصية مع شخص آخر، تسبب بإصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة، حيث نقل الجرحى إلى مشفى دمشق الوطني.

ومع تزايد معدل الجرائم والفوضى في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذُ مطلع شهر أيلول/سبتمبر المنصرم، وحتى تاريخ اليوم، 25 حالة قتل بمختلف مناطق سيطرة النظام السوري، بطرق وأساليب مختلفة، بعض من تلك الحوادث كانت دوافعها خلافات عائلية وأخرى مجهولة السبب، من بين الضحايا طفل ومواطنة، توزعوا على النحو الآتي: 8 حوادث قتل في محافظتي اللاذقية وطرطوس، و5 حوادث قتل في ريف دمشق، وفي محافظة درعا 3 حوادث قتل، وفي محافظة حمص 5 حوادث قتل، وثلاثة حوادث قتل في محافظة السويداء، وفي محافظة حلب حادثة قتل واحدة.