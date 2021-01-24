في ظل الفوضى والانفلات الأمني بدرعا.. مقتل مواطن بانفجار عبوة ناسفة في مدينة جاسم 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قتل مواطن متأثرًا بإصابته، اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة جاسم بريف درعا.

وتشهد محافظة درعا استمرارًا للانفلات الأمني، تزامنًا مع توتر أمني كبير في الريف الغربي بين قوات النظام والفصائل المحلية.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، إصابة 3 مواطنين بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوات ناسفة قرب منزل عضو سابق في اللجنة الشرعية بمدينة جاسم شمالي درعا.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 860 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 569، وهم: 159 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 252 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و111 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.