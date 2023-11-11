في ظل الفوضى والفلتان الأمني.. مجهولون يختطفون فتى بريف درعا

محافظة درعا: اختطف مسلحون مجهولون فتى أثناء تواجده على أوتوستراد دمشق، بين الغرية وخربة غزالة بريف درعا، بعد عودته من دمشق، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في محافظة درعا.

وتشهد معظم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام حوادث فلتان أمني مستمر، تتمثل بالقتل والخطف والابتزاز، في ظل انتشار العصابات المسلحة وغياب القانون.

وأشار المرصد السوري في 3 تشرين الثاني الجاري أن أفراد عصابة مسلحة اختطفوا طفلا يبلغ من العمر 13 عاماً من داخل مزرعة والده على أطراف مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، دون معرفة مصيره أو مطالب الخاطفين.