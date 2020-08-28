في ظل الواقع الصحي في مناطق “الإدارة الذاتية”.. وفاة 5 مواطنين جدد بـ”كورونا”.. وارتفاع عدد الإصابات إلى 508

أعلنت السلطات الصحية في مناطق “الإدارة الذاتية” تسجيل 5 حالات وفاة و30 إصابة جديدة ب”كورونا” في شمال وشرق سوريا ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 508.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 7 آب/أغسطس، وفاة 3 أشخاص من الحالات المصابة بفيروس “كورونا” في مناطق “الإدارة الذاتية”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، عدم التزام السلطات في مناطق “الإدارة الذاتية” بتطبيق قرار الحجر الصحي في مناطقها، تزامنا مع عدم نجاعته في ظل قلة وعي العديد من المواطنين، حيث تعمل السلطات على إغلاق المحال التجارية عند الساعة الثالثة ظهرا، دون الاكتراث لأماكن التجمعات البشرية في المنطقة أثناء الحظر الصحي.

وتشهد المشافي والمستوصفات والمراكز الصحية ازدحاما شديدا بالمرضى دون أن تتمكن هذه المراكز من استقبالهم وتأمين احتياجاتهم وتقديم الفحوص اللازمة لهم.