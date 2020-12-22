في ظل انتشار السلاح وانتهاك قواعد السلامة في استخدامه.. إصابة امرأة برصاص “قسد” أثناء تفريقهم لتجمع مواطنين في ريف الحسكة 

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيبت امرأة برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، أثناء تفريقهم لتجمعات المواطنين أمام محطة الجزيرة للمحروقات في مدينة الشدادي بريف الحسكة، حيث أسعفت إلى المستشفى بعد تعرضها لطلق ناري بالرأس.

وفي ظل انتشار السلاح واستخداماته، تكثر انتهاكات قواعد السلامة، ما يؤدي إلى نتائج كارثية، حيث كان المرصد السوري قد وثّق، في 11 ديسمبر/كانون الأول، استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها في انفجار قنبلة يدوية، تعود لأحد أقاربها في قوات “الآسايش”، حيث كانت تعبث بها مع شقيقها، في مدينة الدرباسية بريف الحسكة.