في ظل انتشار الفوضى والسلاح.. لاجئ عراقي يقتل رجل وزوجته في مناطق “نبع السلام”

قتل لاجئ عراقي الجنسية، طليقته وزوجها السوريين، قبل أن يطلق النار على نفسه قرب قرية حلاوة على طريق سلوك، ووصل إلى مستشفى تل أبيض بريف الرقة الشمالي، الثلاثة مفارقين الحياة، دون توضيح أسباب إقدامه على القتل والانتحار.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الأهالي يتهمون القاتل بالانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

ويأتي ذلك، في إطار الفوضى وانتشار السلاح في مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بمنطقة “نبع السلام”، حيث ينتشر السلاح دون ضوابط من قبل السلطات المحلية.