في ظل انتشار خلايا تنظيم “الإسلامية”.. اغتيال أحد عناصر قوى الأمن الداخلي “أسايش” شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: مع استمرار نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق قوات سوريا الديمقراطية، شرقي دير الزور، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار على أحد عناصر قوى الأمن الداخلي “الأسايش” أثناء تواجده في سوق بلدة ذيبان، بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتله عبر الفور .

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 738 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 260 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 474 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك