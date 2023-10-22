في ظل انتشار فوضى السلاح بين المدنيين.. شاب يقتل شقيقه بريف جنديرس الغربي في عفرين

محافظة حلب: أقدم شاب على قتل أخيه خلال الساعات الفائتة، بسبب خلاف عائلي بينهما تطور إلى استخدام السلاح، في قرية جلمة بريف جنديرس الغربي في عفرين، ضمن منطقة “غصن الزيتون” الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وينتشر السلاح بين المدنيين في عموم مناطق سورية على اختلاف الجهات المسيطرة، في ظل غياب القانون، ما أفسح المجال أمام ارتفاع معدل الجريمة، دون وجود أي محاسبة قانونية، للحد من انتشاره.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 25 أب الفائت، إقدام شاب من قبيلة الموالي على قتل شاب آخر من أبناء عمومته، بعدة طلقات نارية في قرية تللف بناحية جنديرس في ريف عفرين ضمن منطقة “غصن الزيتون”، على خلفية مشاجرة تطورت إلى إطلاق النار بين الطرفين، وتدخلت الشرطة العسكرية لفض النزاع.