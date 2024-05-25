في ظل انتشار فوضى السلاح.. مقتل شاب بسلاح صديقه عن طريق الخطأ ضمن منطقة “درع الفرات”

في ظل انتشار فوضى السلاح.. مقتل شاب بسلاح صديقه عن طريق الخطأ ضمن منطقة “درع الفرات”

محافظة حلب: قتل شاب مدني برصاصة طائشة خرجت من سلاح صديقه الفردي، وذلك في مدينة الباب بريف حلب الشرقي ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها “درع الفرات”.

ويأتي ذلك ضمن إطار فوضى انتشار السلاح ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها

وأشار المرصد السوري في 22 نيسان الفائت إلى وقوع مشاجرة بين شابين إثر خلافات بينهما تطورت لاستخدام السلاح، بالقرب من دوار الكفين في وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ضمن عمليات “درع الفرات”، مما أدى لإصابة أحدهما بجروح طفيفة تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.