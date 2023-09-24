في ظل انتشار فوضى السلاح.. وفاة صيدلانية وإصابة طالب جامعي برصاص طائش في مدينة درعا

محافظة درعا: فارقت صيدلانية حياتها، إثر تعرضها لرصاصة طائشة، خرجت عن طريق الخطأ من سلاح أحد أقربائها، في مدينة انخل بريف درعا الشمالي.

على صعيد متصل، أصيب شاب جامعي، بجروح بليغة، إثر إصابته برصاصة طائشة، على خلفية وقوع مشاجرة تطورت إلى إستخدام السلاح، بالقرب من منزله، في بلدة إبطع في الريف الأوسط من محافظة درعا، حيث تم نقله إلى المشفى وهو في حالة حرجة.

يأتي ذلك في إطار الفلتان الأمني وانتشار فوضى السلاح وغياب الرادع القانوني لحيازة الأسلحة ضمن مناطق النظام.

وفي 28 من آب الفائت، أصيب عدد من الأهالي، نتيجة رصاص عشوائي في حي الأشرفية بضواحي مدينة حلب، نتيجة اشتباكات عنيفة قرب حاجز أمني لقوات النظام، بين مسلحين من البكارة الذين ينضوون تحت قيادة لواء الباقر الموالي لإيران، وآخرون من عوائل محسوبة على قوات النظام، واستخدم المسلحون رشاشات ثقيلة، دون تدخل من قبل عناصر الحاجز لوقف الاشتباكات، وسط حالة هلع بين المواطنين في الحي.

وفي 22 تموز الفائت، توفي شاب، يبلغ من العمر 18 عاما، برصاصة طائشة، إثر مشاجرة بين عائلتين، استخدم خلالها الأسلحة الرشاشة، في منطقة الشيخ سعيد القريبة من مدينة حلب.