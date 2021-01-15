في ظل انخفاض عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في شمال غربي سوريا.. السلطات الصحية تسجل 154 إصابة في 5 أيام

في ظل انخفاض عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في شمال غربي سوريا.. السلطات الصحية تسجل 154 إصابة في 5 أيام

سجلت السلطات الصحية في شمال غربي سوريا، أمس، 32 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وبذلك يرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 20800، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء الإجمالي إلى 14345 حالة، وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس نحو 266 حالة.

وكان المرصد السوري قد رصد في 9 يناير/كانون الثاني، ارتفاع عدد الإصابات إلى 20646، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في الـ5 أيام الفائتة إلى 154 إصابة في شمال غربي سورية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ نهاية العام الفائت، انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في شمال غرب سورية، حيث أصبحت الأرقام بالعشرات، بينما كانت تُسجل يومياً بالمئات.

وتشهد مدن وبلدات شمال غرب سورية عدم تقيد المواطنين بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تفعيل الأسواق وأماكن التجمعات لا سيما المؤسسات التابعة لحكومتي “الإنقاذ” و”المؤقتة”، إضافة إلى الجامعات والمدارس، في ظل نقص حاد في المعدات الطبية، بينما تعمل المنظمات الطبية ميدانياً وضمن مراكز الطبية متنقلة.