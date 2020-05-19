في ظل انشغال الفصائل الموالية لأنقرة بالنزاعات الداخلية وتضييق الخناق على المدنيين.. انفجار جديد يضرب مدينة عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار عنيف في أحياء مدينة مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت قرب “دوار القبان” على طريق جنديرس، ما أدى لإصابة اثنين على الأقل بجراح، يأتي ذلك في ظل انشغال الفصائل المسيطرة على المنطقة بتضييق الخناق على الأهالي وارتكاب انتهاكات يومية فضلاً عن النزاعات الداخلية فيما بينها.

وكان المرصد السوري رصد، في 14 أيار/مايو، عبوة ناسفة انفجرت بسيارة في شارع السياسية خلف مبنى السرايا بالمدينة في مدينة عفرين الواقعة ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، ما تسبب إلى إصابة رجل وطفل بجروح خطيرة.