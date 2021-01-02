في ظل تزايد الفوضى في محافظة درعا.. “اللواء الثامن” الموالي لروسيا يهاجم حاجزاً للمخابرات الجوية على طريق دمشق-درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هاجمت قوات من اللواء الثامن في الفيلق الخامس الموالي لروسيا، ظهر اليوم، حاجزاً للمخابرات الجوية على أوتوستراد “دمشق – درعا”، واعتقلت عدد من العناصر وصادرت أسلحتهم لعدة ساعات، قبل أن تفرج عنهم.

وفي سياق ذلك، وصلت قوة من شعبة المخابرات الجوية لمؤازرة عناصر الحاجز، ودارت اشتباكات فيما بينهما لنصف ساعة، قبل أن يغادر عناصر اللواء الثامن المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 26 كانون الأول الفائت، توتراً في مدينة درعا الخاضعة لسيطرة النظام السوري وحلفاءه، على خلفية خلاف بين مجموعتين في درعا البلد بالمدينة، حيث تطور الخلاف إلى إطلاق قذيفة من نوع “RBG” وسط سماع وسط إطلاق نار، يأتي ذلك في ظل الفوضى المنتشرة في عموم المحافظة.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الفائت، داهم عناصر من اللواء الثامن التابع لـ”الفيلق الخامس” التابع لروسيا، منزلاً في بلدة صماد بريف درعا، واعتقلوا رجلاً بعد عودته من لبنان حيث كان يقيم هناك منذ سنوات.

كما اعتقل عناصر من شعبة المخابرات الجوية المتمركزة في مدينة داعل، شاباً من أبناء المدينة، واقتادوه إلى مكان مجهول.