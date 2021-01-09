في ظل تزايد نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مجهولون يستهدفون بعبوة ناسفة سيارة عسكرية لـ”قسد” شمالي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والخفيفة، بين مسلحين مجهولين من جهة وعناصر من قوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، وذلك بعد استهداف سيارة للأخيرة بعبوة ناسفة في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي ذلك، في ظل تزايد نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق دير الزور الخاضعة لـ”قسد”.

وكان المرصد السوري قد رصد، اليوم، عملية اغتيال، طالت عنصراً في قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، وذلك من خلال إطلاق النار عليه في قرية العزبة بريف دير الزور، من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتله على الفور، وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى مقتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، برصاص مسلحين مجهولين في قرية ضمان قرب مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ولاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.