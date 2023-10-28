في ظل تسلط الفصائل الموالية لتركيا.. مفقودون ومعتقلون دون محاكمة في مناطق “نبع السلام”

محافظة الحسكة : يتحدث (ط.خ) من سكان مدينة رأس العين بريف الحسكة ” نبع السلام”، والتي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها ” الجيش الوطني”، بحرقة قلب عن ابنه المعتقل منذ 18 شهراً، بعد مداهمة عناصر فصيل ” سليمان شاه”، منزلهم في قرية راوية، وعصب عينيه أمام أفراد عائلته، واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مصير مجهول يلاحقه حتى اليوم، بالرغم من المحاولات البائسة التي قام بها الأب، لإطلاق سراح ابنه.

وليس (ط.خ) هو الأب الوحيد، فمثله الكثير ممن لايزال ابنه مختف في سجون الفصائل المسيطرة.

في هذا السياق تصف السيدة (ع.م) لنشطاء المرصد السوري، ألمها بعد حرمانها من أبنها ذو 19 عاماً، بعد اعتقاله منذ عامين، على يد فصيل “أحرار الشرقية”، دون معرفة التهمة الموجهة إليه أو مصيره حتى اليوم.

ويروي الأب (ط.م) للمرصد السوري عن اعتقال ابنه منذ عامين، ومعه العشرات من الشبان في مدينة رأس العين من قبل الفصائل، دون معرفة أي خبر عنهم، أو محاكمة المعتقلين لمعرفة تهمهم، حتى زجوا في زنزانات، تمارس فيها شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

على صعيد متصل، يقول أحد الناجين (ط.ح) ، بأنه جرى إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار أمريكي، تم دفعه، لفصيل” أحرار الشرقية”، ويقول أنه تعرضه للتعذيب كالضرب بالأكبال والحرق وقلة الطعام والإهانة، قائلاً: الوضع في السجون كارثية، من “رأى ليس كمن سمع”، هناك مئات المعتقلين، الكثير منهم لا يعلم ذويهم عنهم شيئا.

يذكر أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، سيطرت بتاريخ 9 أيلول عام 2019، على مدينة رأس العين، في عملية” نبع السلام”، وتسلطت الفصائل الموالية لتركيا على رقاب الأهالي دون حسيب أو رقيب.