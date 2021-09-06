في ظل تصاعد أعداد الفارين من مناطق النظام نحو مناطق شمال وشرق سوريا بهدف الوصول إلى تركيا وأوروبا.. حواجز النظام على مداخل دير الزور تشدد على المسافرين

في ظل الأوضاع المعيشية التي تعانيها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، والتي تزداد سوء يومًا بعد يوم، تصاعدت حالات الفرار لشبان وعوائل من مناطق النظام نحو مناطق قسد بهدف الوصول إلى مناطق سيطرة الفصائل والعبور إلى تركيا وأوروبا منذ مطلع العام الحالي ، إلا أنها تصاعدت بشكل أكبر خلال الأشهر الأخيرة، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عشرات العوائل والشبان يدخول بشكل شبه إلى مناطق قسد بعد قدومهم من شتى مناطق النظام السوري، عبر مهربين، ومن ثم الدخول إلى مناطق سيطرة فصائل “نبع السلام” للعبور إلى تركيا ومواصلة طريقهم إلى دول اللجوء، إلا أن حواجز النظام المتمركزة على مداخل مدينة ديرالزور عمدت خلال الأيام الأخيرة إلى منع دخول المسافرين من أبناء المحافظات السورية الأخرى إلى مدينة ديرالزور والتضييق عليهم، من خلال سؤالهم عن وجهتهم والتحقيق معهم.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق من اليوم، أن أزمة خانقة على المواصلات العامة تعصف بمناطق النظام السوري، في ظل استمرار أزمات الوقود والكهرباء والخبز والمياه، حيث لا يزال مشهد الطوابير على أفران الخبز ومحطات الوقود يتصدر المشهد، فضلًا عن طوابير الأهالي على المواقف العامة بانتظار وسائل النقل العامة التي باتت شبه معدومة في ظل غياب الدور الحكومي عن معاناة الأهالي، وفي سياق متصل، شهدت أسواق العاصمة دمشق ارتفاعاً كبيراً بأسعار الفروج وملحقاته بنحو أكثر من 30% عن الأسعار السابقة، حيث يبلغ حالياً سعر كيلو الفروج الحي بالأسواق الشعبية نحو 7500 ليرة سورية، وكيلو الفروج النيء 10500 ليرة، وكيلو الدبوس 11000 ليرة، و”السودة” 11000 ليرة، و”الوردة” 10500 ليرة، والجوانح 7000 ليرة سورية

كما ارتفعت أسعار وجبات الفروج الجاهزة بشكل كبير، حيث يُباع الفروج المشوي بنحو 23000 ليرة، والفروج المشوي على الفحم بـ 24000 ليرة، والفروج المسحب بـ 26000 ليرة، والفروج البروستد بنحو 28000 ليرة، أما كيلو الشاورما فقد تجاوز ولأول مرة حاجز الـ 35000 ليرة سورية، أي أن سعر كيلو الشاورما بمقدار نصف راتب الموظف الحكومي، في حين بلغ سعر جرة الغاز في السوق السوداء إلى 105000 ليرة سورية، بالإضافة إلى ما سبق، فإن أسعار المعلبات والبقوليات ارتفعت خلال الأيام السابقة بنحو 15% عن ما كانت عليه قبل نحو أسبوع.

وبلغ سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية اليوم 3465 شراء و 3415 مبيع، وأمام اليورو 4054 شراء، 4118 مبيع،