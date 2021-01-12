في ظل تصاعد الاستهدافات مؤخراً.. قصف جديد يستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني بالقرب من الحدود السورية – العراقية

هزت انفجارات عنيفة منطقة البوكمال الواقعة بريف دير الزور الشرقي، صباح اليوم الثلاثاء، تبين أنها ناجمة عن تنفيذ طائرات حربية 4 غارات على الأقل، استهدفت خلالها مقرات ومواقع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني في بادية البوكمال، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية والمادية.

وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى 8 انفجارات عنيفة دوت جنوب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، تزامناً مع تحليق طائرات مسيرة مجهولة في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتتخذ الميليشيات الإيرانية والموالية لها مناطق ريف دير الزور قرب الحدود مع العراق مركزاً لها، بينما تعمل على تغيير مواقعها تخوفاً من استهداف الطائرات الإسرائيلية والمجهولة والتي يرجح أنه قصف لـ”التحالف الدولي”.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في 7 يناير/كانون الثاني، بأن طائرة مسيّرة دون طيار، استهدفت سيارة تابعة لميليشيا “الحشد الشعبي” العراقي، أثناء محاولتها دخول الأراضي السورية، من أحد المعابر الحدودية مع العراق، الغير رسمية، قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، مما أدى إلى مقتل 4 عناصر ممن كانوا ضمن الآلية التي تقلهم، بالإضافة إلى جرح آخرين.