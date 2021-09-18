في ظل تصاعد الضربات الجوية الروسية على منطقة “بوتين – أردوغان”.. غارات روسية مكثفة تستهدف جبلي الأكراد والزاوية وريف إدلب الغربي

يستمر مسلسل التصعيد الروسي بالضربات الجوية على منطقة “خفض التصعيد” شمالي غرب سوريا، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ 9 غارات جوية من قبل الطائرات الروسية، استهدفت بـ 5 منها مناطق في محور الكبانة والخضر بجبل الأكراد، شمالي اللاذقية، وبغارتين مناطق البارة بجبل الزاوية، جنوبي إدلب والتي تحوي نقطة مراقبة تركية، وغارتين على قرية الكندة بريف إدلب الغربي، ما أدى لمقتل شخص في الكندة، في حين حلق الطيران الروسي لساعات عدة وبشكل متواصل ليلة أمس السبت في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان” ومناطق سيطرة القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” في ريف حلب.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد نشر أمس، أن الطائرات الحربية الروسية نفذت 139 غارة جوية منذ مطلع أيلول الجاري، توزعت على النحو الآتي، 101 غارة جوية على محافظة إدلب، و18 غارة جوية على اللاذقية، و2 غارة على ريف حماة، و18 غارة جوية على مواقع في محافظة حلب.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد الروسي على منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث استهدفتها الطائرات الروسية بشكل يومي، ففي الأول من أيلول الجاري قصفت الطائرات الحربية الروسية بـ8 غارات حرش الحمامة بريف إدلب الغربي، الذي تتخذه هيئة تحرير الشام معسكرًا لها.

كما استهدفت بـ4 غارات تلال كبانة ومحاور دوير الأكراد في ريف اللاذقية.

وجددت قصفها لريف اللاذقية في الثاني من الشهر الحالي بـ6 غارات على محاور كبانة وتلة الخضر، إضافة للسرمانية في ريف حماة.

وفي 3 أيلول، قصفت الطائرات الروسية بـ6 غارات محيط كنصفرة وحميمات بجبل الزاوية، ما أدى إلى استشهاد طفل.

وفي 4 أيلول، نفذت الطائرات 6 غارات استهدفت كنصفرة وعين لاروز و أورم الجوز بريف إدلب، ما أدى إلى إصابة طفل.

كما قصفت بـ10 غارات جوية في 5 أيلول، تلال كبانة وكفريدين بريف اللاذقية، وقرى كنصفرة والبارة وبينين بجبل الزاوية.

وفي 6 أيلول، قصفت الطائرات بـ 6 غارات محيط بلدة احسم بجبل الزاوية.

كما استهدفت في 7 أيلول، بـ 6 غارات محيط قرية الهباط غرب معرة مصرين نتج عنها إصابة طفلين.

واستهدفت في 8 أيلول، محيط بلدة البارة ودير سنبل بجبل الزاوية ومحيط البارة وغرب معرة مصرين بـ12 غارة جوية.

وفي 9 أيلول قصفت بـ6 غارات محيط بلدة البارة وكنصفرة بجبل الزاوية، إضافة إلى 6 غارات أخرى استهدفت محيط كنصفرة، و4 غارات على محاور كبانة والخضر شمال اللاذقية.

وفي 10 أيلول، قصفت بـ4 غارات منطقة الشيخ بحر شمال إدلب، و 3 غارات محيط دير سنبل وبينين بجبل الزاوية.

وفي 11 أيلول، استهدفت بـ6 غارات محيط كنصفرة بجبل الزاوية بريف إدلب.

وفي 12 أيلول، قصفت بـ10 غارات محيط بلدة كنصفرة بجبل الزاوية ودارة عزة غرب حلب.

ونفذت 15 غارة في 13 أيلول توزعت:7 غارات على محيط دير سنبل، و4 غارات على محيط البارة وكنصفرة، و4 غارات على محيط الشيخ سليمان بريف حلب

كما نفذت في 14 أيلول، 4 غارات على منطقة الشيخ سليمان غرب حلب.

وفي 15 أيلول، نفذت 7 غارات على محيط قرى الزرزور والحمامة وحرش الحمامة نتج عنها إصابتين ومقتل طفل من الجنسية التركستانية.

كما نفذت اليوم 17 أيلول، 10 غارات على جبل الشيخ بركات بريف حلب قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب.