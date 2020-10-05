في ظل تصاعد الفوضى وعمليات الاغتيال ضمن “دويلة الهول”.. مجهولون يحاولون اغتيال لاجئ عراقي عبر مسدس “كاتم للصوت”

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: في ظل تصاعد الفوضى وعمليات الاغتيال ضمن “دويلة الهول” الواقعة أقصى جنوب شرق الحسكة، حاول مجهولون قتل لاجئ من الجنسية العراقية يعمل في مجال الحلاقة، وذلك من خلال إطلاق النار عليه عبر مسدس “كاتم للصوت” أمام خيمته في القطاع الأول من “مخيم الهول”، ما أدى لإصابته بجروح طفيفة جرى نقله إلى المشفى الميداني في المخيم.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الثالث من أكتوبر الجاري، مقتل نازح من الجنسية العراقية يعمل مخبر لدى قوى الأمن الداخلي “أسايش”، وذلك جراء إطلاق النار عليه من قِبل ملثمين يستقلون دراجة في سوق الفيز الأول لمخيم “الهول” الذي يضم عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” في أقصى جنوب شرق الحسكة.

ونشر المرصد السوري في 29 سبتمبر المنصرم، أن مسلحين يستقلان دراجة نارية عمدا إلى إطلاق النار على حاجز تابع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، جنوب بلدة الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، ما أدى لمقتل عنصر من الأسايش، عقب ذلك قام عناصر الحاجز باستهداف المهاجمين، ما أدى لمقتل أحدهما واعتقال الآخر، حيث أن القتيل من الجنسية العراقية من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية.