في ظل تفشي فيروس كورونا ضمن مناطق “الإدارة الذاتية”.. مظاهرة حاشدة في الرقة تنديداً بالتصعيد التركي وعملية تشييع في الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مظاهرة خرج بها المئات في مدينة الرقة، رفضاً لانتهاكات القوات التركية والفصائل الموالية لها بحق أهالي مدينة عين عيسى شمالي الرقة، من قصف يومي يطال المنطقة، والتهديدات بشن عملية عسكرية، وسط استياء شعبي من الأهالي على خلفية المظاهرات والتجمعات التي تنظمها “الإدارة الذاتية” في ظل انتشار فيروس “كوفيد – 19” وعدم وجود أي إجراءات احترازية، حيث تزامنت المظاهرة في مدينة الرقة مع تجمع العشرات من الأهالي بمدينة الحسكة، في تشييع مستشار مجلس دير الزور المدني ، وعضو المجلس العام “لحزب سوريا المستقبل”، الذي قضى بحادث سير على طريق ديرالزور – الحسكة.

ونشر المرصد السوري في الأول من ديسمبر/كانون الأول، أن مظاهرة حاشدة خرجت في بلدة الدرباسية الواقعة بريف الحسكة، رفضاً لاتفاقية “بغداد- اربيل” وذلك بعد دعوة من الإدارة الذاتية التي نظمت المظاهرة، حيث جرى قبلها توجيه نداءات عبر مكبرات الصوت بضرورة إغلاق جميع المحال في البلدة بشكل إجباري إلى حين انتهاء المظاهرة، الأمر الذي شكل استياءًا شعبياً عارماً ولاسيما مع عدم اتخاذ التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تفرض الإدارة الذاتية حظراً كاملاً ضمن مناطق نفوذها وتطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالتدابير، إلا ان تنظيم الإدارة لمظاهرة ضربت بعرض الحائط جميع تلك التدابير مع تفشي الوباء في المنطقة.

عدسة “المرصد السوري” ترصد مظاهرة خرج بها المئات من أهالي مدينة الرقة تضامناً مع عين عيسى التي تشهد تصعيد تركي غير مسبوق

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